В 2025 году торговая недвижимость в Москве подорожает до 15%

Ситуация с ценами на торговую недвижимость в Москве и Подмосковье в 2025 году будет развиваться разнонаправленно. В столице подорожает до 15%, а в Московской области - на 2-3%. Об этом РИАМО рассказал заместитель генерального директора агентства коммерческой недвижимости Invest7 Евгений Абрамычев.

«Ситуация с ценами на торговую недвижимость в Москве и Подмосковье в 2025 году будет развиваться разнонаправленно. Стоимость помещений данного формата в новостройках вырастет, а на вторичном рынке может немного снизиться. Наибольший рост цен на торговые помещения будет наблюдаться на первичном рынке Москвы. Объекты данного формата в следующем году подорожают на 10-15%», – сказал Абрамычев.

Он разъяснил, что тенденция будет продиктована тем, что застройщики в условиях высокой ключевой ставки, отсутствия общедоступной льготной ипотеки и, как следствие, падения продаж будут пытаться различными способами компенсировать свои финансовые потери.

«Одним из шагов станет продажа торговых помещений в своих проектах по максимально возможным ценам. То есть за счет повышения стоимости коммерческих площадей компании будут пытаться компенсировать затраты на те акции и скидки, которые потребуются для стимулирования продаж квартир. Это вполне логично, когда жилья в проектах очень много, а объем коммерческих помещений сильно ограничен и пользуется за счет этого высоким спросом», – добавил эксперт.

Абрамычев отметил, что в Подмосковье ситуация с торговой недвижимостью на первичном рынке отличается от столичной. Здесь спрос на торговые объекты меньше, а объем предложения больше. Поэтому в новом году в области если и будет рост цен на торговые помещения в новостройках, то совсем небольшой – в пределах 2-3%.

«Торговые помещения на вторичном рынке в Москве и Подмосковье расти в стоимости в 2025 году не будут, наоборот, мы будем наблюдать небольшую стагнацию и коррекцию. Средние цены за год снизятся в пределах 3-5%», – рассказал специалист.

Он пояснил, что в отличие от новостроек сегмент вторичной торговой недвижимости – это более стабильный и сбалансированный рынок. Его участники – это сложившийся круг инвесторов и собственников, которые вкладывают средства не с целью получения максимальной прибыли здесь и сейчас, а для стабильного дохода в долгосрочной перспективе.

«В основном это люди, для которых на первом месте находится стабильность, которые выступают за долгосрочные отношения с арендаторами, и не занимаются постоянным перекидыванием денег из актива в актив, где можно в моменте получить более высокий доход. На основании этого мы ожидаем, что на вторичном рынке торговой недвижимости в 2025 году будет наблюдаться небольшая стагнация», – поделился эксперт.

Он резюмировал, что такая ситуация сложится том числе за счет инвесторов, которые все-таки решат переложить средства с недвижимости в более прибыльные депозиты. Они, чтобы быстрее реализовать свой актив, будут предоставлять скидки, что и приведет к некоторой корректировке цен. В остальном на протяжении всего года рынок будет стабилен, а волатильность цен на нем - минимальна.