Управляющий имуществом Блиновской попросил отобрать у ее детей квартиру в Москве

У детей «королевы марафонов» Елены Блиновской хотят отобрать квартиру в Москве. Отец скандальной блогерши мог приобрести элитную недвижимость на ее средства, а затем переписать на внуков, сообщает Mash .

Отец Блиновской Олег Останин в 2020 году подписал договор дарения. Внукам, согласно документу, досталась доля в квартире площадью 152 кв. м в жилом комплексе «Донской олимп» на Серпуховском Валу. Ориентировочная цена недвижимости — 136 млн рублей. Управляющий имуществом блогерши требует у суда признать договор недействительным.

Кроме того, Останин владеет помещениями в подмосковных Химках, Ярославской области, Москве, а еще двумя машино-местами. Управляющий требует отобрать у мужчины это имущество, поскольку оно могло быть приобретено на средства с марафонов Блиновской.

В начале марта Блиновскую приговорили к 5 годам колонии общего режима. Также с нее взыскали 587 млн рублей. Все имущество конфисковано.

Ранее у брата блогерши Александра Останина обнаружили 9 помещений в Москве, 2 из них — в долевой собственности. Также у него нашли 3 парковочных места. Мать Нина Останина владеет тремя объектами в Москве и помещением в Ярославле.