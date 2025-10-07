Уфа и Челябинск: где в России подешевели квартиры

Сервис «Яндекс.Недвижимость» провел исследование, согласно которому по итогам сентября 2025 года больше всего цены на квартиры в России снизились в Уфе, сообщает Газета.ru .

«Студии в Уфе подешевели за счет вывода застройщиками в продажу объектов комфорт-класса стоимостью от 2,8 млн рублей в сентябре. Также студии подешевели в Ростове-на-Дону (–1,5%, до 4,2 млн рублей в среднем). Средняя полная стоимость однокомнатных квартир в новостройках больше всего сократилась в Волгограде (–2,9% за месяц до 4,5 млн рублей)», — заявили в пресс-службе сервиса.

Кроме того, в Челябинске и Волгограде зафиксировано наибольшее месячное падение медианной цены на двухкомнатные квартиры: в первом городе стоимость снизилась на 4,5%, составив 9,5 млн рублей, во втором — на 1,8%, до 7 млн рублей.

Самое заметное уменьшение стоимости новых трехкомнатных квартир произошло в Челябинске (минус 6,6% за месяц, средняя цена — 11,5 млн рублей). Представители пресс-службы объясняют это сентябрьским появлением на рынке более доступного первичного жилья, начиная от 4,6 млн рублей. Также снижение цен на «трешки» отмечено в Волгограде (–1,9%, до 7,7 млн рублей в среднем), Ростове-на-Дону (–1,5%, до 10,8 млн рублей), Новосибирске (–1,2%, до 12,1 млн рублей) и Казани (–1,1%, до 16,8 млн рублей).

