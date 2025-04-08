Уехавший из России Artik «заморозил» недвижимость почти на 150 млн рублей

Певец Артем Умрихин, известный под псевдонимом Artik, оставил в России недвижимость на сумму почти 150 млн рублей. В его квартиру в Москве неизвестные пытались проникнуть, обломав в замке ключ, сообщает SHOT .

До своего отъезда в ОАЭ Умрихин успел приобрести несколько объектов недвижимости. В 2017 году он стал владельцем квартиры в Печатниках площадью 32,8 кв. м, стоимость которой оценивается примерно в 9 млн рублей. В 2018 году исполнитель купил нежилое помещение в Царицыне площадью 33,9 кв. м за 4 млн рублей.

В том же году певец приобрел земельный участок в 9 соток и 3-этажный дом с бассейном площадью 622 «квадрата» в Красногорске, стоимость этого объекта — около 124 млн рублей. Дом стоит заброшенным с 2021 года, а на фасаде до сих пор висят новогодние украшения.

Кроме того, у артиста осталось 2 работающих бизнеса в России, но дела идут не очень хорошо. В 2024 году его компания «Селф мэйд паблишинг» понесла убытки в размере 700 тыс. рублей при выручке 1,6 млн рублей. Другая компания певца, Self Made Music, за тот же период показала убытки в 3 млн рублей при выручке в 24 млн рублей.