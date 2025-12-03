Учитель физкультуры из Дмитровского округа купил квартиру по соципотеке

Учитель из Дмитровского округа купил квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Кирилл Пастушок — учитель физкультуры МОУ «Рогачевская СОШ». Его педагогический стаж составляет 10 лет. По словам обладателя сертификата, профессию он выбрал по примеру мамы и бабушки, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

«У нас в семье династия учителей, и я решил ее продолжить, потому что мне очень нравится работать с детьми. Для меня важно делиться опытом, кроме того, я каждый день что-то новое для себя открываю», — отметил педагог.

Кирилл с семьей жил в квартире родителей. Узнав из интернета о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, он решил подать документы.

«У нас в семье двое детей, поэтому, конечно, хотелось иметь собственное жилье. Мы купили трехкомнатную квартиру в селе Рогачево, недалеко от моей работы. Дом удобно расположен, детям близко ходить в садик. Теперь у нас большая, комфортная квартира с двумя балконами. Сейчас делаем небольшой ремонт и мечтаем до нового года отметить новоселье», — рассказал Кирилл.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.