Ученый из Подмосковья купил квартиру по социальной ипотеке

Программа «Социальная ипотека» помогает специалистам обзавестись жильем — ученый из городского округа Фрязино уже делает ремонт в собственной квартире, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Владимир Горяйнов руководит лабораторией аддитивных технологий в АО «Научно-производственное предприятие „Исток“ имени А. И. Шокина». Его стаж больше 7 лет. По словам обладателя сертификата, без науки никуда.

«Например, у нас производство тесно связано с наукой. В нашей лаборатории мы занимаемся прототипированием, созданием 3D-моделей заданных объектов», — рассказал Горяйнов.

Супруги Горяйновы снимали квартиру. Принять участие в жилищной программе региона Горяйнов решил по примеру коллег. Теперь им предстоит переезд в «трешку» в соседнем доме.

«Район мы менять не стали. Здесь все удобно и близко до работы. В квартире делаем ремонт, у нас будет минимализм. Больше всего радует то, что жилье свое и просторное», — сказал Горяйнов.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 — учителям, 57 свидетельств молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 — тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.