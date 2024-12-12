Участники СВО в Подмосковье смогут получить выплаты вместо земельного участка

Областные парламентарии на 100-м заседании Московской областной думы приняли закон о предоставлении дополнительной выплаты взамен земельного участка участникам СВО и их семьям из Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

«Наши ребята из Подмосковья с честью несут службу в зоне специальной военной операции. Они рискуют здоровьем, а порой и своей жизнью ради будущего нашей страны. Как неоднократно подчеркивал президент (России Владимир Путин — ред.), наш долг — всесторонне помогать участникам спецоперации и их близким. Поэтому работа над совершенствованием регионального законодательства продолжается в постоянном режиме, мы регулярно вводим новые дополнительные меры поддержки», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

К членам семьи в порядке очередности относятся:

первая очередь: вдова (вдовец), не вступившая в повторный брак, дети до 18 лет, дети-инвалиды младше или старше 18 лет.

вторая очередь: дети от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме.

третья очередь: дети старше 18 лет.

Уточняется, что выплаты будут полагаться участникам СВО, имеющим звание Героя России, ордена РФ за заслуги в ходе ведения СВО и являющимся ветеранами боевых действий. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.