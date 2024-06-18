Участники СВО смогут брать дальневосточную ипотеку

Президент России Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока заявил, что программу дальневосточной ипотеки не просто сохранили, но и расширили на участников специальной военной операции на Украине, пишет РИА Новости .

«Сохранили ипотеку под 2%, и будем держать ее в таком качестве, в таком виде. И мы ее расширяем, кстати говоря, в том числе и на участников СВО», — сказал Путин.

Ранее председатель Правительства России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 июля у семей с детьми появился возможность брать специально разработанную для них ипотеку под 6% годовых. Речь идет о приобретении жилья в малых городах.

На момент оформления ипотечного займа, хотя бы один ребенок в семье должен быть несовершеннолетним.