У сенатора Савельева нашли дом в Великобритании площадью почти 500 «квадратов»

Задержанный сенатор Дмитрий Савельев и его семья оказались владельцами дома в Великобритании, сообщает РИА Новости .

Согласно налоговой декларации от 2020 года, у сенатора, его супруги Ольги и их троих детей был в пользовании жилой дом, расположенный в Великобритании. Площадь недвижимости составила 489 кв. м.

Факт наличия этого жилья отразился в документах еще в 2016 году. С тех пор сенатор от правительства Тульской области и его родные продолжали пользоваться домом вплоть до 2020 года.

Ранее сенатора Савельева задержали по подозрению в причастности к организации убийства. Совфед согласился лишить его неприкосновенности.