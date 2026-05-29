Фото - © Страница в Инстаграм* @nimfa322/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Цыганское барокко: золотого сфинкса с голой грудью установили на доме в Мытищах

В Сети распространяются кадры с необычной скульптурой, которую установили на одном из домов в Мытищах. Обнаженный сфинкс заставляет прохожих останавливаться и снимать его на видео.

Кирпичный двухэтажный дом мог бы выглядеть обычно, если бы не одна яркая деталь, на которой дизайнеры решили не экономить. Чердак украшает огромный египетский сфинкс с голой грудью. Скульптура выкрашена в золотой цвет.

Необычное дизайнерское решение привлекает внимание прохожих. Люди останавливаются, чтобы запечатлеть диковинку. Владельцы недвижимости пока не установили забор, но даже ограждение не скроет от глаз огромную скульптуру.

«Цыганское барокко, не будь ко мне жестоко»;

«Дача директора РЕН ТВ»;

«Когда мужу разрешили выбрать одну вещь в доме», — с юмором комментируют пользователи Сети.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.