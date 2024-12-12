Цены на загородные дома и коттеджные поселки в России снижаются

Стоимость загородной недвижимости и коттеджных поселков коррелируется с ипотечными программами и во многом зависит от них. Цены на данный момент показывают снижение, сообщил РИАМО бизнесмен, основатель строительной компании «ЮКО» Вадим Юлдашев.

«Эта тенденция вероятно будет сохраняться до определенного этапа, пока не произойдут изменения в ипотечных программах, такие как снижение первоначального взноса и продление льготных условий», — отмечает Юлдашев.

При благоприятном развитии событий спрос на данном сегменте может увеличиться, а цены остановятся или начнут вновь расти, добавляет он.

Ранее эксперты рынка недвижимости рассказали, во сколько обойдется аренда загородных домов на новогодние праздники. По традиции дороже всего стоит снять коттедж недалеко от Москвы — цены достигают 100 тысяч рублей в сутки и выше.