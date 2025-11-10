Центральный и Западный округа Москвы стали лидерами по подорожанию квадратного метра, стоимость жилья в ЦАО выросла на 74%, а в ЗАО — на 35% за два года, сообщили РИАМО аналитики девелоперской компании Dominanta.

Рост цен на жилье в Москве

«Наиболее динамично растут те административные округа столицы, где присутствует синергия между деловой средой и жилой застройкой, а также сформированы комфортные городские кластеры и насыщенная инфраструктура. ЦАО по-прежнему остается главной точкой притяжения и задает направление, но активное развитие других районов говорит нам о постепенной полицентричности рынка недвижимости», — сказал руководитель отдела аналитики Dominanta Леонид Скороходов.

Цены на жилье в центре столицы продолжают расти быстрее, чем где-либо еще. За два года показатель увеличился с 1,18 до 2,07 млн руб. за квадратный метр — прирост составил 74% (+34% за год). Такой скачок связан с ограниченным числом предложений, высокой долей премиальных новостроек, престижностью района и стабильным спросом со стороны инвесторов и обеспеченных покупателей.

Рейтинг по росту стоимости за квадратный метр

На втором месте по росту цен — Западный административный округ. За год стоимость «квадрата» здесь выросла на 27%, а за два года — на 35%: с 519,8 тыс. руб. в 2023-м до 701,5 тыс. руб. в III квартале 2025 года. Рост подкрепляют развитие инфраструктуры и транспорта, появление современных жилых комплексов и формирование новых деловых кластеров.

Пятерку лидеров замыкают СЗАО, ЮЗАО и САО, где за год цены выросли на 19%, 17% и 17%, а за два года — на 25%, 31% и 30% соответственно. К III кварталу 2025 года стоимость «квадрата» в новостройках СЗАО достигла 569,9 тыс. руб., в ЮЗАО — 485,1 тыс. руб., в САО — 507,2 тыс. руб. Северо-запад привлекает зелеными зонами и сочетанием городской среды с природой. Юго-запад традиционно выбирают семьи благодаря развитой социальной инфраструктуре, а север столицы становится все более деловым районом за счет редевелопмента промышленных площадок.

В Северо-Восточном округе цена «квадрата» выросла до 471,5 тыс. руб. — это +15% за год и +26% за два года. В Зеленограде стоимость поднялась на 14% за год и достигла 284,1 тыс. руб./кв. м, в Юго-Восточном округе — 407,3 тыс. руб./кв. м. За два года ЮВАО, где главным драйвером остается программа реновации, прибавил 24%, а Зеленоград — 18%.

ЮАО и ВАО оказались на последних позициях — 12% и 4% за год, 29% и 18% за два года. На юге и востоке Москвы динамика традиционно более сдержанная из-за промышленных зон, небольшого числа премиальных проектов и менее развитой инфраструктуры. Средняя стоимость метра в ЮАО осенью 2025 года составила 545 070 руб., в ВАО — 432 491 руб.

Средний прирост по всей Москве в 2025 году составил порядка 17,5% за год и около 31% за два года. Эксперты отмечают, что рынок постепенно переходит в фазу сбалансированного роста цен после периода высокой волатильности в 2021–2024 гг.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.