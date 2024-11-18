Цены на арендное жилье в Москве выросли на 20–25%

Стоимость аренды жилья в столице выросла на 20–25% за последний год. Многие арендаторы шокированы ценами, но спрос на недвижимость не падает из-за недоступности ипотеки, сообщает РИА Новости .

В октябре арендовать студию в Москве можно было за 46–57 тыс. рублей в месяц, однокомнатную квартиру — за 52–66 тыс. рублей, двухкомнатную — 67–87 тыс. рублей, «трешку» — 76–123 тыс. рублей. Арендные ставки выросли на 20–25% за год.

По словам руководителя «Циан. Аналитики» Алексея Попова, рост стоимости аренды намного выше, чем рост доходов граждан и оценок по инфляции. Эксперты отмечают, что минимальная стоимость долгосрочной аренды жилья в мегаполисе начинается с 40 тыс. рублей, а максимальная достигает 2–3 млн рублей.

Попов также подчеркнул, что некоторые арендодатели не повышают цены до рыночного уровня, потому что дорожат отношениями с порядочными арендаторами. Из-за этого рынок выглядит неоднородно. Одна и та же недвижимость может оцениваться как в 50, так и в 85 тыс. рублей.

Ранее управляющий партнер «Живой Комплекс LES» Олег Дедков рассказал, каким будет рынок недвижимости в 2025 году. По его словам, он адаптируется к новым реалиям.