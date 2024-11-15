Эксперт рассказал, каким будет рынок недвижимости в 2025 году

Эксперт Дедков: в 2025 г можно рассчитывать на нормализацию рынка недвижимости

Управляющий партнер «Живой Комплекс LES» Олег Дедков рассказал, каким будет рынок недвижимости в 2025 году. По его словам, он адаптируется к новым реалиям, сообщает «ФедералПресс» .

«В 2025 году можно рассчитывать на нормализацию рынка недвижимости, снижение эффекта „тюльпанной лихорадки“, который мы все наблюдаем с 2020 года», — отметил специалист.

Он также добавил, что снижение уровня спроса негативно скажется на темпах вывода новых проектов, что, в свою очередь, усилит конкуренцию за оставшихся покупателей. Это будет происходить через улучшение качества и ценовых характеристик предложений.

Дедков выразил надежду, что исчезнет такая практика, как «квартирография под субсидированную ипотеку». В этом случае застройщики адаптировали площади квартир к требованиям кредитования покупателей, в результате чего появилось множество мелких лотов, не предназначенных для семейного проживания.

Возможные трудности крупных, устоявшихся застройщиков могут привести к перераспределению рынка в пользу более динамичных игроков, обладающих способностью привносить новые идеи, форматы и видения в девелопмент, заключил эксперт.