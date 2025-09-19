Центральную детскую библиотеку Ленинского округа модернизируют в 2026 году

Центральная детская библиотека в подмосковном Видном стала одним из победителей федерального конкурса в рамках нацпроекта «Семья». На ее базе в 2026 году будет создана модельная библиотека — информационно-культурное пространство, сочетающее многообразие возможностей, удобство и современный дизайн. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«На реализацию проекта предоставлен грант в размере 8 млн рублей. За счет этих средств будут проведены ремонтные работы, проведено зонирование пространства, обновлены мебель и оборудование. Также актуализируем книжный фонд, а сотрудники библиотеки смогут повысить свою квалификацию, пройдя обучение по работе с новыми информационными технологиями», — сказал начальник управления по работе с молодежью, культуре и спорту администрации муниципалитета Владимира Каширина.

Постоянными читателями Детской библиотеки Ленинского округа являются 4 тыс. ребят.

Это будет уже не первая модельная библиотека в Ленинском округе. В 2023 году аналогичный грант в рамках национального проекта «Культура» получила Центральная библиотека муниципалитета. В ходе модернизации здесь отремонтировали и переоснастили помещения новой мебелью и техникой, что позволило проводить мероприятия на современном уровне и более эффективно организовать работу порядка 30 различных кружков и объединений по интересам для детей и взрослых.

Обе библиотеки расположены в одном здании — на улице Заводской в Видном. Таким образом, в итоге запланированных работ учреждение будет полностью обновлено.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.