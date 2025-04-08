Цена и близость к городу: на что обращают внимание при выборе дома за городом

По данным опроса, больше всего внимания жители России при покупке загородной недвижимости обращают на цену объекта: 23% респондентов отметили это условие как самое главное, сообщает «ФедералПресс» .

На втором месте — расположение жилья: 18% считают основными критериями близость к городу и экологическую ситуацию. Еще 11% выбирают наличие развитой инфраструктуры: их интересуют дороги, магазины, школы, детские сады и медицинские центры.

Кроме того, 8% покупателей заострили внимание на безопасности объекта: в частности, речь идет об охране поселка и периметральном ограждении, для 5% участников опроса этот критерий является главным.

21% опрошенных отметили как главный критерий коммуникации: воду, газ, электричество и интернет и еще 3% вспомнили о ландшафте и природе вокруг объекта. 11% считают очень важным условием при покупке возможность перепродажи и инвестиционную привлекательность.