Трое жителей округа Дзержинский улучшат свои жилищные условия

Глава г. о. Дзержинский Андроник Пак вручил ключи от жилых помещений по договору социального найма двум жителям Дзержинского, находящихся на очереди по улучшению жилищных условий, а также государственный жилищный сертификат Московской области юной жительнице города, оставшейся без попечения родителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Андроник Эдуардович от всего сердца пожелал будущим новоселам уюта в доме, крепкого здоровья и счастья.

«Надеюсь, новые квартиры принесут счастье семьям, которые так долго ждали улучшения условий!» — сказал глава муниципалитета.

В 2024 году в Дзержинском жилищные условия были улучшены у нескольких категорий граждан: двум очередникам округа предоставлены жилые помещения по договорам социального найма; двум юным жителям, относящимся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выданы государственные жилищные сертификаты Московской области для приобретения жилого помещения в собственность. Один из сертификатов уже реализован.

Три молодые семьи получили свидетельства о праве на получение соцвыплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, которые успешно реализованы. 38 семей получили жилые помещения по договорам социального найма и мены жилых помещений в рамках переселения аварийного жилищного фонда.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.