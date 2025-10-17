Три школы обновляют в столичном районе Марьино

Специалисты занимаются реконструкцией сразу трех школ в районе Марьино на Мячковском бульваре. В частности работы идут в школе № 1566 на Мячковском бульваре, д. 18, корп. 3, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

В здании обновят фасад, кровлю и внутренние помещения. Также здесь заменят инженерные коммуникации, окна, двери. Внутри детей и педагогов будут ждать универсальные и специализированные кабинеты, учебные пространства с раздвижными перегородками, современная медиатека. Также детям будут доступны роботы-тренажеры, которые будут обучать оказанию первой помощи.

В частности в школе появится кабинет для изучения Основ безопасности и защиты Родины, электронный тир. Также здесь будут лабораторно-исследовательский комплекс, спортивные залы, многофункциональное пространство и уютный обеденный зал. А на территории разместят современное спортивное ядро с беговой дорожкой, площадками для игр, зоной отдыха и полосой препятствий.

С 7-го класса у школьников появится возможность стать участниками проекта «Кадетский класс в московской школе». Обновление здания завершат к 1 сентября 2026 года.

Всего реконструкция по городской программе «Моя школа» затронет десятки зданий, которые откроются к следующему учебному году.

Ранее на юго-востоке Москвы открылся новый детсад с бассейном. Первые воспитанники начали посещать его 1 сентября.

