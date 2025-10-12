Ефимов: на юго-востоке Москвы открылся новый детсад с бассейном

В районе Текстильщики на юго-востоке Москвы построили новый детский сад, рассчитанный на 300 ребят и оснащенный бассейном. Первые воспитанники начали посещать его 1 сентября, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Здание переменной этажности от двух до трех этажей имеет Г-образную форму. Его площадь составляет свыше 6,6 тыс. кв. м. На первом этаже разместили пищеблок полного технологического цикла и медицинский блок, а также бассейн с сопутствующими помещениями. На втором этаже расположены музыкальный и физкультурный залы. 12 групповых ячеек занимают все три этажа, по четыре на каждом», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что новый детский сад влился в образовательную систему города и 1 сентября распахнул двери для своих первых малышей.

Дошкольное учреждение расположено по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, д. 5. Оно было возведено в строящемся жилом комплексе «Волжский парк», пополнив его социальную инфраструктуру.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, застройщик обустроил на прилегающей территории 12 площадок для прогулок, оснащенных игровыми комплексами и теневыми навесами. Также была создана спортивная площадка для физических занятий на открытом воздухе.

«Вокруг детского сада высадили деревья и кустарники, разбили цветники. Для разграничения пространств между площадками застройщик использовал живую изгородь из кустарника. Помимо детского сада, в жилом комплексе предусмотрели школу на 750 мест, в настоящее время идет активное строительство этого объекта», — сказал Овчинский.

Все внутренние помещения и территория вокруг детского сада адаптированы для посещения маломобильными группами населения. Для безопасности детей на спортивной и прогулочных площадках уложено резиновое покрытие.

На протяжении всех этапов строительства дошкольного учреждения с января 2023 года на земельном участке площадью более одного гектара инспекторы Мосгосстройнадзора провели 11 контрольно-надзорных мероприятий — специалисты оценивали качество выполняемых работ и применяемых материалов, отделки, монтажа инженерных систем и благоустройства прилегающей территории.

Застройщиком проекта является группа компаний «ПИК».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про новые образовательные объекты жилого квартала Коммунарки.

Строительство соцобъектов в столице соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».