Тревожные сигналы: как не потерять деньги при покупке земельного участка

Перед покупкой земельного участка даже за четверть часа можно выявить тревожные сигналы, которые способны сорвать сделку или обернуться потерей денег. Об этом РИАМО рассказала адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП Макка Салигова.

По ее словам, в первую очередь у продавца нужно запросить выписку из ЕГРН. Этот документ позволяет проверить, есть ли на участок обременения, каков вид разрешенного использования земли, кто является собственником и как менялись права на объект.

«Стоит проверить продавца через открытые базы судов и приставов. Картотека арбитражных дел, ГАС „Правосудие“ и база ФССП помогут выяснить, не идет ли в отношении владельца судебный спор, не возбуждены ли исполнительные производства и не находится ли он в процедуре банкротства», — сказала Салигова.

По ее словам, стоит убедиться, что паспорт продавца действителен. Это можно сделать через сервис МВД.

«За 15 минут невозможно провести полную юридическую проверку, однако базовый минимум для сделки вполне реален. Не спешите с покупкой и внимательно изучайте все документы, поскольку поспешность может стоить покупателю миллионов рублей и самой недвижимости», — предупредила адвокат.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.