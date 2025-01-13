Трем семьям вручили сертификаты на жилье в Серпухове

Три семьи вошли в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище».

Молодые семьи предпочли остаться на малой родине, где сами родились и выросли: в Серпухове и Пущино. Сейчас они определяются с районом проживания и в ближайшее время начнут обустраиваться в новых квартирах.

С начала реализации программы, с 2009 года, более 50 молодых семей округа получили социальные выплаты и улучшили свои жилищные условия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.