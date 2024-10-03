Т-Банк на 7 лет арендовал почти 25 тыс «квадратов» в бизнес-центре «Искра-парк»

Кредитная организация Т-Банк сможет разместить своих сотрудников в новом арендованном офисе в бизнес-центре «Искра-парк» на севере Москвы только через год, когда помещения освободят контрагенты IT-холдинга Ozon, сообщает «Коммерсант» .

Заключенная сделка между Т-Банком и оператором Business Club является крупнейшей в 2024 году на рынке офисной недвижимости. Кредитная организация сможет занять помещения в гибком офисе только в октябре 2025 года, когда их освободит текущий арендатор.

На момент публикации заметки в Т-Банке никак не прокомментировали заключенный договор. Консультант сделки Ricci также не ответил на запрос журналистов.

Ранее сообщалось, что Росбанк станет филиалом Т-Банка. Объединенная структура позволит кредитной организации работать максимально эффективно.