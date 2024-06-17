Сын Жириновского заявил, что выполнил последнюю волю отца о покупке жилья в Дубае

Эйдельштейн заявил, что перед смертью Жириновский просил его привезти деликатесы

Олег Эйдельштейн, которого суд недавно признал законным сыном умершего политика Владимира Жириновского, в интервью каналу «Осторожно, Собчак» рассказал о последних днях жизни тогдашнего лидера ЛДПР. По его словам, перед смертью Жириновский попросил его купить недвижимость в Дубае, сообщает Life.ru .

«Я честно выполнил его последнюю волю и действительно купил на эти деньги квартиру», — рассказал законный сын политика.

По словам Эйдельштейна, незадолго до ухода из жизни отец созвонился с ним, когда находился на больничной койке. Владимир Вольфович попросил своего наследника передать ему любимые домашние лакомства, среди которых были квашеная капуста, говяжий язык и мясо кролика.

СМИ называли Эйдельштейна внебрачным сыном Владимира Жириновского. В июне Никулинский райсуд Москвы удовлетворил иск мужчины, когда он повторно требовал признать Жириновского его биологическим отцом.