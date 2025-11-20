Свыше 61 тыс жителей региона воспользовались онлайн услугами БТИ Подмосковья

В Московской области за десять месяцев 2025 года услугами ГБУ «БТИ Московской области» воспользовались 61 858 граждан и юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«БТИ оказывает широкий спектр услуг, связанных с объектами недвижимости, включая выдачу необходимых документов, проведение технической инвентаризации, кадастровых и геодезических работ, разработку проектной документации и оценку стоимости объектов. Учреждение готовит документы гражданам для регистрации права собственности, согласования перепланировки жилья и решения имущественных споров. Сегодня БТИ предлагает жителям 15 видов услуг, 5 из которых можно получить в онлайн формате. За десять месяцев текущего года услугами учреждения воспользовались 61 858 жителей и юридических лиц», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Самой востребованной с начала года стала услуга по подготовке технического плана объекта недвижимости. Ее заказали почти 11 000 раз. На втором месте подготовка технического паспорта объекта недвижимости — более 10 000 раз, услуга по межеванию земельного участка и подготовке межевого плана по популярности заняла третье место — свыше 5 600 заказов.

Информация обо всех услугах БТИ Московской области доступна на официальном сайте учреждения и в окнах БТИ в МФЦ МО, а также по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88. Больше информации об услугах — в новом чат боте учреждения @MyBTIServices_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.