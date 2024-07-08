Свыше 53 га самовольных захваченных участков выявлено в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье регулярно проводится патрулирование земель лесного фонда по установленным маршрутам. В случае выявления самозахвата лесных участков составляются протоколы. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«В ходе патрулирования земель лесного фонда лесная охрана Комитета лесного хозяйства с начала 2024 года выявила 553 факта самовольного занятия и использования лесных участков. Общая площадь выявленных в 2024 году лесных участков составляет почти 53 га», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В отношении нарушителей составлено 435 протоколов об административных правонарушениях, выданы предписания об устранении нарушений лесного законодательства, а в случае их неисполнения материалы переданы в отделы полиции и суды.

Наибольшая площадь самовольно занятых лесных участков в Московском учебно-опытном (25,4 га), Дмитровском (6,6 га), Истринском (6,2 га), Ногинском (3,9 га) и Волоколамском (3,5 га) лесничествах.

Предупреждаем, что самовольное занятие лесного участка квалифицируется как правонарушение, совершение которого, согласно ст. 7.9 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 50 000 рублей; на должностных лиц — до 100 000 рублей; на юридических лиц — до 300 000 рублей.

Кроме того, статьей 100 лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам, за нарушение лесного законодательства, в том числе за самовольное возведение построек на землях лесного фонда. Последствием самовольного занятия и использования лесного участка без разрешительных документов является устранение нарушений лесного законодательства, а именно освобождения лесного участка, за счет средств нарушителя на добровольной основе или на основании решения суда.

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