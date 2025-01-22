Свыше 36 тыс квадратных метров торговых площадей открыли в Одинцове в 2024 году

В течение 2024 года на территории Одинцовского городского округа было введено в эксплуатацию 36,5 тыс. квадратных метров торговых площадей стационарных предприятий розничной торговли, включая торговые центры, сетевые магазины и розничные точки. Тем самым муниципалитет является лидером среди всех округов по количеству новых торговых объектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Крупнейшими объектами по занимаемой площади являются торговый центр «Одипарк» в селе Юдино — 29,8 тыс. квадратных метров торговых площадей, а также ТЦ «О’ДЕПО» — 2,7 тыс. квадратных метров. Торговый центр «Одипарк» способен вместить порядка 100 различных магазинов, развлекательный семейный парк и ресторан. В фермерских лавках «О’ДЕПО» можно найти широкий ассортимент экологически чистых продуктов: свежие овощей, фрукты, мясо и рыбу.

Суммарно в 2024 году в Московской области было введено в эксплуатацию 285,5 тысячи квадратных метров торговых площадей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.