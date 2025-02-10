Свыше 330 человек переселены из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

На прошедшей неделе, в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», в 14 городских округах из аварийного жилья расселили более 330 человек из 143 жилых помещений, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В четырнадцати городских округах Подмосковья: Волоколамский, Домодедово, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Коломна, Лосино-Петровский, Пушкинский, Серпухов, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Солнечногорск, Ступино, Шатура на минувшей неделе переселяли граждан из аварийного жилищного фонда. Всего были расселены 143 семьи (332 человека) из жилых помещений общей площадью 6 149 квадратных метров», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, закуплены квартиры на вторичном рынке.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.