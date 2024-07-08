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Свыше 30 человек переселили в Подмосковье из аварийного жилья за неделю

За минувшую неделю в Подмосковье из аварийного жилья переселены 34 человека из 15 аварийных жилых помещений, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Жителям четырех городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» было расселено 15 аварийных помещений в Солнечногорске, Кашире, Волоколамском и Сергиево-Посадском округах.

За неделю расселили более 700 квадратных метров жилья.

Мероприятия по переселению проводятся в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.