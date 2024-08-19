Свыше 250 человек переселили из аварийных домов в Подмосковье за неделю

Новые квартиры или компенсации получили более 250 переселенцев из непригодного жилья в 16 округах Московской области за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона Подмосковья.

Переселение проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселен 252 человека, жителям 16 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость», — говорится в сообщении.

Расселено 115 аварийных жилых помещений. Общая площадь расселенного жилого фонда превышает 4 852,19 кв. метров.

Из аварийных домов смогли переехать жители Шатуры, Солнечногорска, Ступино, Электростали, Королева, Коломны, Истры, Егорьевска, Воскресенска, Дзержинского, Мытищ, Талдомского, Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского, Одинцовского и Дмитровского округов.

Аварийное жилье расселяется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.