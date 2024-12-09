Свыше 21 тыс профвизитов для бизнеса проведено в Подмосковье за 2024 год

В условиях моратория на проверки, контрольные органы сконцентрировали свое внимание на профилактических мероприятиях. Так, в 2024 году в Подмосковье было проведено более 21 тыс. профвизитов для бизнеса, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Профизит эффективен тем, что позволяет выявить риски, которые сам предприниматель еще не увидел, своевременно устранить существующие проблемы и предотвратить возникновение нарушений в будущем.

Важно, что по результатам профвизита, инспектор не выписывает организации протокол и не выдает предписание.

В 2023 году на портале госуслуг запущен сервис, позволяющий оценить профилактическое мероприятие и компетентность инспектора. Обратная связь не займет много времени и позволит улучшить качество профвизитов. Воспользоваться сервисом просто, для этого необходимо зайти в личный кабинет на портале госуслуг, ответить на несколько простых вопросов и поставить оценку инспектору по шкале от 1 до 10. Подробности можно найти в инструкции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.