Свыше 160 человек переселены из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в четырех городских округах из аварийного жилья расселили сто шестьдесят одного человека из пятидесяти жилых помещений, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В четырех городских округах Подмосковья: Подольск, Пушкинский, Серпухов, Сергиево-Посадский на минувшей неделе переселяли граждан из аварийного жилищного фонда. Всего расселили пятьдесят семей (сто шестьдесят один человек) из помещений общей площадью 2 174,18 квадратных метров», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» стартовал в 2025 году. Он призван обеспечить регионы страны новой качественной жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой. Основная цель проекта — создание «комфортной и безопасной среды для жизни».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.