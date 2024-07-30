Свыше 150 врачей Подмосковья построили дома по программе «Земля врачам»

На полученных земельных участках в рамках программы губернатора «Земля врачам» 152 медика построили дома. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В регионе уже построено 152 дома. 126 врачей поставили дома на государственный учет, что поможет им оформить землю в собственность, 100 специалистов ведут строительство, еще 18 уведомили о скором начале строительства. Более 50 медиков построились или строятся именно в специализированных поселках для врачей», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Глава ведомства также добавила, что с начала 2024 года в Московской области 145 врачей получили земельные участки. Всего же с начала действия закона предоставлено 2 313 земельных участков. Наибольшее количество земельных участков предоставлено в Домодедове, где за семь месяцев землю получили 45 врачей, округе Пушкинский — 30, Егорьевске — 23, Ступине — 20, Коломне — 17.

О новостях в земельно-имущественной сфере в регионе можно узнать в Telegram-канале «Всему земля МО» и группе ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.