Суд признал объявление об аренде «только для славян» дискриминационным

Савеловский районный суд города Москвы обязал удалить с сайта и Telegram-канала объявление дискриминационного характера, в котором говорилось о сдаче квартиры «только для славян», сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Ранее на сайте сервиса объявлений и в Telegram-канале появилась информация о сдаче жилого помещения на ул. Артюхиной. В описании было указано, что предпочтение отдавалось арендаторам-славянам.

Суд постановил, что сведения в тексте содержат дискриминационный характер, выражающийся в предпочтении при найме жилья лиц определенной национальной (этнической) принадлежности, что запрещено.

Эта информация была признана запрещенной к распространению в России. Сайт обязали удалить ее.

Также суд обязал Роскомнадзор включить соответствующие сетевые адреса в единый реестр запрещенной информации.

Ранее суд запретил страницу «Славянской общины» в Сети за разжигание дискриминации. В иске говорилось, что в некоторых объявлениях в паблике была дискриминация по национальному и религиозному признакам.

