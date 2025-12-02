Суд Подмосковья подтвердил законность отказа в передаче земли рыбному хозяйству

Арбитражный суд Московской области признал законным отказ в предоставлении земли в собственность за плату без организации торгов в рамках рассмотрения дела между ООО «Рыбное хозяйство „Сенеж“» и комитетом по управлению имуществом администрации Солнечногорска. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда региона.

Общество подало обращение в суд и потребовало признать незаконным решение комитета по отказу в предоставлении участка земли площадью более 300 га. Он находится рядом с деревней Тимоново. Также заявитель потребовал обязать администрацию подписать договор купли-продажи. Представители заявителя говорили о том, что участок находится в собственности и не должен быть ограничен в обороте.

Арбитражный суд Московской области постановил, что отказ комитета законен и обоснован. Суд подчеркнул, что в материалах дела есть основания, которые препятствуют передаче участка в собственность. Среди них — присутствие ограничений, которые появились из-за природоохранного режима, особенностей правового режима водных объектов, земель, пребывающих в госсобственности.

В суде отметили, что правовое регулирование пользования участков земли, их передача в собственность основывается на объективных критериях, а также нормах российского закона, которые поддерживают конкуренцию и прозрачность процедур. В этом случае отказ в передаче участка земли соответствует предъявляемым требованиям. Также он не нарушает права заявителя.

Таким образом, Арбитражный суд Московской области отказал в удовлетворении требований заявителя. Решение комитета признали законным и обоснованным.

Вердикт показывает, что нужно соблюдать нормы закона при проведении процедур предоставления участков земли. Госорганы работают в соответствии с законодательством. Они защищают интересы людей и охраняемые законом режимы использования ресурсов земли.

