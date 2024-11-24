Суд арестовал имущество родственников фигуранта дела о хищениях на Соловках

Московский суд наложил арест на все виды имущества близких родственников человека, фигурирующего в уголовном деле о хищениях денег в особо крупном размере при реставрации объектов Соловецкого монастыря в Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доставшиеся документы государственного органа власти.

Столичный суд наложил арест на имущество, которое принадлежит жене и дочке подозреваемого. Ограничения коснулись трех машин, двух квартир и такого же количества счетов в банке.

Арест на имущество наложен до февраля следующего года. Сотрудники правоохранительных органов считают, что нельзя снимать это ограничение с семьи подозреваемых. Если сделать это, то имущество могут продать.

Ранее суд арестовал имущество семьи экс-замглавы транспортной полиции Махачкалы Казбека Мурзаева. Ограничения коснулись четырех участков земли, квартиры, дома, двух китайских машин, оформленных на близких мужчины.