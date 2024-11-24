Суд арестовал имущество семьи экс-замглавы транспортной полиции Махачкалы

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Суд в Москве арестовал дома, квартиры и земельные участки родственников бывшего заместителя начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбека Мурзаева, сообщает ТАСС .

Арест на имущество наложен для имущественных взысканий, сказано в материалах дела, на которое ссылается агентство.

Под арест попали четыре земельных участка, квартира, дом и два китайских кроссовера, принадлежащих родственникам бывшего силовика.

Мурзаева обвиняют в получении взятки в 13 млн рублей за покровительство компании, занимающейся морскими перевозками.