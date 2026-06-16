Студенты проходят практику в филиалах БТИ Подмосковья

Двенадцать студентов профильных колледжей проходят производственную практику в филиалах БТИ в Балашихе, Красногорске и Химках. Будущие землеустроители работают на реальных объектах и осваивают профессиональное оборудование, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Практику проходят учащиеся Технологического колледжа при Тимирязевской академии и колледжа «Энергия». Они распределены по трем филиалам подмосковного БТИ и включены в повседневную работу специалистов.

Студенты готовят технические планы и изучают документацию по действующим объектам, выезжают на кадастровые работы, выполняют обмеры и фиксируют данные. Под руководством наставников они работают с геодезическим оборудованием, включая тахеометры и GPS-приемники, а также участвуют в технической инвентаризации жилых домов.

Практика проходит в формате полноценного погружения в профессию. После выездов студенты обсуждают с инженерами детали работы и задают вопросы, получая практические навыки, необходимые для дальнейшей карьеры в сфере имущественных отношений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.