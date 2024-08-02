сегодня в 12:52

Стройготовность школы в ЖК «Римский» Ленинского округа составляет более 30%

В новом ЖК «Римский» Ленинского округа продолжается строительство средней общеобразовательной школы на 1 350 мест, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса региона.

Объект строится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Сейчас на объекте задействовано более 113 человек и 3 единицы спецтехники. Ведется монтаж внутренних систем и инженерных сетей, устройство ливневой канализации, кровельные работы.

Площадь новой 4-этажной школы в квартале «Римский» составит почти 20 тыс. кв. метров. Помимо учебных классов, проектом предусмотрены лаборатории, мастерские, актовый зал, два отдельных спортзала для учеников старших и младших классов. В здании также будет читальный зал с IT-зоной, столовая, административные помещения.

Школа будет обустроена с учетом доступности для маломобильных граждан. На прилегающей территории появится стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые площадки. Будет выполнено комплексное благоустройство и проведено озеленение территории.

Открыть школу для учеников планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.