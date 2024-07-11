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Стройготовность школы на 2 тыс мест в Котельниках составляет более 70%

В Котельниках строительная готовность школы в мкр. Парковый на 2 тыс. мест составляет более 70%. В настоящий момент завершаются фасадные и отделочные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На 90% выполнен монтаж СМЛ-панелей в коридорах, в пищеблоке и учебных классах, на 90% выполнен монтаж керамической и керамогранитной плитки в сантехнических помещениях, на лестничных маршах и в подсобных помещениях. На 90% выполнены работы по наружному освещению и монтажу ограждения территории.

Завершается укладка линолеумного покрытия. В учебных классах устанавливаются современные доски с интерактивным оборудованием, монтируются защищенные электророзетки для подключения индивидуального оборудования для каждой парты. Полным ходом идет поставка школьной мебели, все заказано в полном объеме, задержек нет.

Параллельно внутренним работам выполняются работы по благоустройству территории школьного земельного участка. Практически готово спортивное ядро, где будет организован «Открытый стадион» согласно губернаторской программе, активно ведутся работы по озеленению территории.

Специализированный застройщик «Новый горизонт» группы компаний ПИК приступил к благоустройству территории в части примыкания к школе, ведется устройство пешеходного тротуара и примыканий к существующей дорожной сети.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.