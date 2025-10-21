Стройготовность нового корпуса гимназии № 6 в Солнечногорске достигла 60%

Строительство корпуса ведется в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

Строители выполняют монтаж инженерных систем, штукатурку стен 2-го и 3-го этажей, устройство лифтового оборудования, благоустройство территории.

В трехэтажном корпусе, рассчитанном на 300 учеников, разместятся учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком. На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Завершить все работы на объекте планируется в 2026 году. Открытие нового корпуса позволит организовать обучение детей в одну смену.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.