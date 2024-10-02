сегодня в 18:25

Стройготовность музейного комплекса «Мелихово» в Подмосковье составляет более 50%

В городском округе Чехов продолжается первый этап работ по реконструкции государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 54%. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Сегодня на объекте работают 25 строителей и 1 единица техники. Подрядчик уже завершил земляные работы, обустроил фундамент и возвел каркас инженерно-технического корпуса. Это современное и многофункциональное здание возвели с нуля, здесь обустроят главный вход — визит-центр.

Полным ходом идут работы по внутренней отделке помещений: строители штукатурят стены и потолки, завершают прокладку инженерных сетей, устанавливают окна и межкомнатные двери. После окончания строительных работ здесь благоустроят близлежащую территорию.

Работы на объекте ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. В рамках проектного решения до конца 2024 года у музея-заповедника появится новый главный вход — визит-центр, парковочное пространство. Обновленная концепция развития мемориального музея Чехова включает в себя масштабные работы, которые будут проводиться в несколько этапов.

Завершение первого этапа работ по реконструкции планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.