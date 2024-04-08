Стройготовность дома для переселенцев в Орехово-Зуевском округе составляет 87%

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства многоквартирного дома в городском округе Орехово-Зуево. Здесь в городе Ликино-Дулево возводят дом по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня строительная готовность четырехэтажного дома — 87%, рабочие ведут монтаж фасада, пуско-наладочные работы.

В 46 комфортабельных квартир с чистовой отделкой переедут жители аварийных домов — 125 человек, которым по государственной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» предоставят жилье.

В новостройку на улице Октябрьской переедут жильцы из аварийных домов, расположенных на улицах Советская, д. 39, Комсомольская, д. 4, 5, улице 30 лет ВЛКСМ, д. 11.

Завершат строительство объекта во втором квартале 2024 года, и уже летом новоселы смогут переехать в благоустроенное жилье из аварийного.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.