сегодня в 17:49

Стройготовность дома для переселенцев из аварийного жилья в Шатуре превысила 55%

Семиэтажный дом в 5-м микрорайоне возводят по нацпроекту «Жилье и городская среда», сюда переедут жители домов, признанных аварийными — для них предусмотрено 132 квартиры.

Сегодня на объекте ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем, фасадов, внутренние отделочные работы. Инспекторы Главгосстройнадзора фиксируют 58% строительной готовности. Завершить строительство дома планируют в III квартале 2024 года.

Входы в подъезды выполнят без ступеней для организации безбарьерной среды.

Внутренний двор сделают полузакрытым, придомовую территорию благоустроят, в том числе, установят детскую игровую площадку и сделают зону отдыха, а также обустроят плоскостную парковку для автовладельцев.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.