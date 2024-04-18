Стройготовность дома для переселенцев из аварийного жилья в Шатуре превысила 55%
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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства многоквартирного дома в городском округе Шатура. Строительная готовность объекта превысила 50%, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Семиэтажный дом в 5-м микрорайоне возводят по нацпроекту «Жилье и городская среда», сюда переедут жители домов, признанных аварийными — для них предусмотрено 132 квартиры.
Сегодня на объекте ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем, фасадов, внутренние отделочные работы. Инспекторы Главгосстройнадзора фиксируют 58% строительной готовности. Завершить строительство дома планируют в III квартале 2024 года.
Входы в подъезды выполнят без ступеней для организации безбарьерной среды.
Внутренний двор сделают полузакрытым, придомовую территорию благоустроят, в том числе, установят детскую игровую площадку и сделают зону отдыха, а также обустроят плоскостную парковку для автовладельцев.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.
Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.