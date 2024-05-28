Стройготовность детсада в Лобне составила свыше 30%

В Лобне продолжаются работы по возведению детского сада на улице Борисова. Общая готовность объекта составляет более 30%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета.

«На площадке задействовано 56 рабочих и 2 единицы техники. Ведется монтаж подсистемы фасада, штукатурные работы внутри помещений, монтаж инженерных сетей, кабельной продукции, благоустройство территории», — уточняется в сообщении.

В трехэтажном здании площадью более 1 тыс. кв. метров, рассчитанном на 100 воспитанников, разместят пять групп по 20 детей от трех до семи лет.

Сдать соцобъект в эксплуатацию планируют к 1 сентября 2024 года.

В ведомстве напомнили, что инвестор остановил строительство детского сада в 2017 году. Для завершения работ объект был включен государственную программу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.