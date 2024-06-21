Строительство школы на 550 мест в Немчиновке практически завершено

В Немчиновке завершается строительство среднеобразовательной школы на 550 мест. Ход работ вместе с жителями и депутатами проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По большинству позиций готовность объекта составляет 100%. Продолжается обустройство наружных сетей водоснабжения и водоотведения, монтаж уличного освещения, установка ограждения по периметру территории.

«Подрядчик практически закончил внутренние работы. В здание завозится мебель, в некоторых классах уже расставлены парты, подключены мультимедийные доски. Подрядчик активно занимается благоустройством прилегающей территории и спортивного ядра, но свои коррективы вносит погода», — отметил Андрей Иванов.

У жителей к строителям сохраняется ряд вопросов. Один из них — примыкание школьной территории к частному сектору. Здесь большой перепад высот — школьный двор выше. Собственники переживают, не будет ли смывать почву к ним на участки. У подрядной организации есть несколько решений. Например, установка высоких бордюров и высадка дополнительных газонов.

«Нерешённые проблемы еще остаются. Но у строителей есть хорошие рабочие контакты с местным сообществом. Подрядчик слышит жителей и готов идти им навстречу. А мы со своей стороны проследим, чтобы ничего из пожеланий, высказанных на таких встречах, не было упущено», — подчеркнул глава.

Вместе с жителями в обходе участвовала депутат окружного Совета от «Единой России» Ирина Грабарчук.

«Все мы очень ждали эту школу — она в Немчиновке первая. Раньше люди возили детей в Новоивановское, кто-то даже в Москву ездил. Теперь этой проблемы нет — получать образование можно в шаговой доступности», — сказала Ирина Грабарчук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.