Строительство самой большой школы в Ленинском округе завершено более чем на 70%

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес и глава Ленинского городского округа Станислав Каторов совместно оценили прогресс в строительстве школы, рассчитанной на 1 675 учеников в жилом комплексе «Первый квартал». На данный момент готовность образовательного учреждения достигла 71%, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Вместе с Ингрид Валерьевной Пильдес, министром образования Московской области, мы провели проверку строительной площадки одной из самых крупных будущих школ в Подмосковье — образовательного учреждения, спроектированного для 1675 учеников в жилом комплексе «Первый Квартал». Этот объект имеет огромное значение, особенно для этого быстро развивающегося микрорайона. Поэтому мы стремимся ежемесячно контролировать ход строительства посредством личных посещений. Темпы выполнения работы хорошие, строители придерживаются графика», — заявил Каторов.

На строительной площадке в настоящее время задействованы 96 рабочих и 7 единиц техники. Строители занимаются кровельными работами, установкой окон, монтажом фасадных панелей с первого по пятый этаж, прокладкой инженерных сетей и начали черновые отделочные работы.

«Проект учебного заведения легко адаптируется к современным требованиям и будущим потребностям. Вместо стандартных классов — кластеры: медиа и арт, спортивный, естественно-научный и технологический. Внутри них универсальные помещения, пригодные для изучения нескольких дисциплин, а также многофункциональные пространства, столовая с террасой, атриум с прозрачной крышей и амфитеатр на 600 мест со сценой и гримерными», — пояснил Каторов.

Он также сообщил, что планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию — 2025 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.