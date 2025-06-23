Строительство пристройки к гимназии № 13 в Долгопрудном завершат к 1 сентября

Новую пристройку к гимназии № 13 на Молодежной улице в Долгопрудном планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября. Сейчас готовность объекта превышает 70%, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета. Продолжаются фасадные работы, рабочие начинают внутреннюю отделку помещений и устройство инженерных сетей. Ведется монтаж лифтового оборудования и установка дверей.

На стройплощадке задействованы 75 рабочих и три единицы техники.

В трехэтажном корпусе разместят учебные кабинеты для начальной школы и продленки, медицинский и пищевой блоки, актовый и спортивный залы. На прилегающей территории обустроят проезды и тротуары, оборудуют площадки с теневыми навесами. С июля подрядчик приступает к монтажу детских игровых и спортивных комплексов, озеленению территории.

Планируется, что 1 сентября 2025 года новый учебный год школьники начнут в новом учебном корпусе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.