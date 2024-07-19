Строительство объектов образования в Солнечногорске идет по графику

Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков совместно с представителями регионального министерства строительного комплекса, администрации муниципалитета и подрядных организаций проверили ход капитального ремонта и строительства объектов образования на территории г. о. Солнечногорск, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На особом внимании школа в деревне Голубое, пристройка к Поваровской школе, детский сад в микрорайоне Рекинцо-2, а также лицей № 1 и школа № 5.

Так, на финишную прямую выходит строительство самой большой школы Солнечногорска. Сейчас завершается чистовая отделка, укладка плитки и линолеума, установка дверей в помещениях, а также благоустройство территории.

Стадия готовности пристройки к Поваровской школе составляет почти 73%. На объекте ведутся электромонтажные и внутренние отделочные работы, продолжается благоустройство.

Процентная готовность детского сада на 320 мест в Рекинцо-2 — около 70%. Завершается устройство наружных инженерных сетей, кровли здания. Продолжается чистовая отделка, обустройство системы вентиляции и внутреннего отопления.

Работы по капитальному ремонту в этом году проводится в двух объектах образования — лицее № 1 и школе № 5. Здесь строительная готовность соцобъектов свыше 60%.

«При поддержке регионального правительства продолжаем развивать на территории нашего округа социальную инфраструктуру. Основная наша задача по всем пяти образовательным учреждениям — не допустить отставания по графику. Со стороны администрации продолжим контроль всех строительных работ», — прокомментировал первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Николай Минаев.

Все объекты образования запланировано сдать до начала нового учебного года — к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.