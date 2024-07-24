Строительство нового корпуса перинатального центра обсудили в Видном

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов вместе с главой Ленинского городского округа Станиславом Каторовым побывал с рабочим визитом в Видновском перинатальном центре. Основной вопрос, который обсудили в ходе встречи, — необходимость строительства нового корпуса учреждения. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Перинатальный центр в Видном — один из лучших и в Подмосковье, и в целом в стране, он известен своими уникальными запатентованными технологиями, достигнутыми результатами и профессиональным коллективом. Но всегда необходимо двигаться вперед. Мы уже реализовали в Московской области уникальную программу по строительству перинатальных центров. Считаю, что необходимо дать коллективу учреждения возможность за счет средств регионального бюджета реализовать свой потенциал и продолжить те традиции, которые заложены за почти 40 лет работы», — сказал Игорь Брынцалов.

Он отметил, что особенно важно расширение возможностей центра с учетом роста числа жителей и Ленинского округа, и региона в целом, так как данное учреждение родовспоможения обслуживает не только Видное, но и еще 7 городских округов юга Подмосковья. Ежегодно здесь рождается более 6000 детей.

Строительство нового корпуса позволит увеличить площади и расширить спектр услуг — создать отделение вспомогательных репродуктивных технологий и открыть кабинет МРТ, а также улучшить доступность медпомощи женщинам и сократить срок ожидания записи к врачам. Кроме того, в новом здании можно будет временно разместить мощности акушерского корпуса, который построен в 1986 году и требует ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.