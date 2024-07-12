Строительство Молодежного центра в Люберцах планируют начать в этом году

В текущем году в городском округе Люберцы планируют начать строительство Молодежного центра, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Молодежь Люберец сегодня — более 94 тыс. жителей в возрасте от 14 до 35 лет. Это огромная движущая сила, за которой развитие округа. И по просьбам наших жителей мы начинаем строительство современного Молодежного центра, он будет находиться рядом с ДС «Триумф», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он предложил жителям округа придумать название будущему центру. Свои варианты можно оставить в комментариях под его постом в социальных сетях.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.